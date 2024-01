In Campania arriva la neve: nel fine settimana attesa anche a quote basse e sul Vesuvio In Campania è arrivata la prima neve consistente sui monti dell’appennino: ma prima di vederla sotto i 1.300 metri bisognerà attendere il fine settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva la neve anche in Campania: per ora circoscritta alle vette più alte dei monti dell'interno, anche se basterà attendere ancora qualche giorno per vederla anche a quote più basse e sul Vesuvio stesso. Il vortice ciclonico arrivato sulla regione ha di fatto "chiuso" il cielo (poco e nulla il sole intravisto in queste ora), con precipitazioni sparse soprattutto nelle zone di montagna, accompagnate dal vento.

Proprio all'interno, sui rilievi sopra i 1.300 metri, la neve è però già caduta: si tratta delle vette più alte dell'appennino campano, ma già prendendo come punto di riferimento il Lago Laceno a Bagnoli Irpino, da sempre località sciistica preferita da tantissime persone, la neve non ha attecchito. Dopo la "spruzzata" dei giorni scorsi, subito sparita in poche ore, anche oggi è "fumata nera". Si attende però un cambiamento repentino di rotta nelle ore a seguire per il fine settimana, infatti, è atteso un crollo quasi verticale delle temperature: se oggi nelle ore di pranzo in città la temperatura era già gelida (dagli 11 gradi di Napoli ai 5 di Avellino), nella notte il termometro scenderà sotto lo zero un po' ovunque. E soprattutto sabato il rischio di vedere la neve anche sul Vesuvio è concreto: tuttavia, non durerà moltissimo. Già da domenica sera, il vortice di freddo e gelo lascerà la Campania, e gradualmente le temperature torneranno nelle medie stagionali. Tornerà però anche la pioggia, che renderà la prossima settimana di gennaio molto più simile a quelle tipiche dell'inverno napoletano. E la neve tornerà ad essere, almeno in bassa quota, un ricordo per qualche altra settimana.