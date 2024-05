video suggerito

Meteo Napoli e Campania, tornano sole e caldo nel fine settimana 11-12 maggio Fine settimana con sole e caldo nel fine settimana 11-12 maggio: meteo ideale anche per il passaggio del giro d’Italia, previsto proprio per domenica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Tornano sole e caldo su Napoli e la Campania: nel fine settimana 11-12 maggio, le temperature tornano a salire e il cielo torna finalmente sgombro di nubi, dopo l'instabilità dei giorni scorsi. Un mese di maggio che è sembrato più marzo, con pioggia e sole a giorni alterni: la sensazione è che, oltre ad una sorta di "ritardo" primaverile, potranno esserci ripercussioni anche per i prossimi mesi, con l'estate che potrebbe arrivare in ritardo a sua volta in base al principio naturale della compensazione climatica, come spiegato da diversi meteorologi nell'ultimo periodo. Già oggi, venerdì 10 maggio, il sole è tornato a farla da padrone, con vento quasi assente o molto debole, ed una colonnina di mercurio di poco sotto i 25 gradi.

Domani, sabato 11 maggio, il meteo sarà pressoché identico: le poche nubi rimaste all'orizzonte lasceranno spazio al cielo azzurro ed al sole, che sfiorerà i 27 gradi, con venti deboli o del tutto assenti. Domenica 12 maggio, giornata in cui passerà il giro d'Italia a Napoli, situazione simile: sole e caldo accompagneranno i ciclisti che, in arrivo dall'Abruzzo, entreranno in Campania e dopo aver attraversato i Campi Flegrei arriveranno a Napoli. Anche la prossima settimana il meteo resterà stabile, almeno nei primi giorni: un primo possibile peggioramento, con il ritorno delle piogge, arriverà verso giovedì prossimo, anche se il quadro meteorologico è in continua evoluzione. Il peggio, comunque, sembra essere passato almeno per qualche tempo: qualche ombra invece sulla seconda metà del mese, dove potrebbero tornare piogge abbondanti ed improvvise, tipiche più dell'autunno che della primavera.