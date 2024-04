video suggerito

Caldo e sole nel fine settimana 6-7 aprile su Napoli e la Campania: le previsioni meteo Sole e temperature in aumento su tutta Napoli e la Campania nel fine settimana 6-7 aprile. Attenzione ai raggi ultravioletti: livello arancione domenica.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo a Napoli

Fine settimana pienamente primaverile su Napoli e la Campania: atteso il sole e temperature praticamente pre-estive, con punte di 24-25 gradi nelle ore più soleggiate della giornata. In lieve calo i raggi ultravioletti, con l'eccezione di domenica quando raggiungeranno i valori "arancioni". Un fine settimana insomma ideale per gite fuori porta o per trascorrere qualche ora al mare, pur con tutte le dovute precauzioni del caso. Non ci sono allerte per ondate di calore particolari, e tutto lascia credere che il meteo si sia ormai stabilizzato.

Sabato 6 aprile, tempo sereno su Napoli e la Campania: venti deboli lungo le coste, con temperature in aumento fino a 23 gradi nelle ore più calde. Anche nelle zone dell'entroterra il clima sarà più che mite: buone notizie per gli allergici, con l'aria che sarà per lo più libera da pollini, anche se la qualità resterà scadente soprattutto al mattino, per poi migliorare nel corso della giornata. Situazione simile anche domenica 7 aprile: temperature in ulteriore aumento fino a 24-25 gradi e sole ancora una volta a farla da padrone. Attenzione invece per i raggi ultravioletti, che attorno alle 14 raggiungeranno il livello di 7.5, considerato già da "allerta" arancione: è sconsigliato, soprattutto per soggetti fragili, bambini, anziani e persone con specifiche problematicità dermatologiche, l'esposizione diretta ai raggi solari. Va infatti ricordato che 7.9 è considerato l'ultimo "livello" di criticità medio-alta prima del rischio "rosso" vero e proprio che scatta ad 8.0 e che, fortunatamente, al momento sembrerebbe essere ancora molto lontano.