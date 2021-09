Meteo Napoli e Campania, fine settimana di pioggia su tutta la regione Fine settimana del 18-19 settembre all’insegna della pioggia e del vento su tutta la Campania. Già da oggi, allerta meteo con possibili temporali locali e rischio di dissesto idrogeologico. Temperature in costante diminuzione e che rientreranno nei valori stagionali. Anche la prossima settimana prevarrà l’instabilità.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un fine settimana di pioggia quello del 18-19 settembre: una forte perturbazione che ha già colpito durante il nord Italia è in rapido avvicinamento anche alla Campania, portando instabilità su tutta la regione a partire già da oggi venerdì 17 e che peggiorerà con il passare delle ore. Nella giornata odierna è stata già diramata un'allerta meteo di dodici ore dalla Protezione Civile Regionale, che prevede temporali, raffiche di vento, fulmini e grandine, ponendo la massima allerta sul possibile dissesto idrogeologico e caduta massi anche in assenza di precipitazioni. Se nella notte ci sarà una leggera stabilizzazione del quadro climatico, già da domani mattina, sabato 18 settembre, il quadro meteorologico tornerà instabile.

Si prevedono piogge su tutto il versante della Campania, sia sulle coste che nell'entroterra. Venti che saranno localmente moderati e raffiche molto forti invece nelle zone dell'interno ed in particolare su Sannio ed Irpinia. Le piogge, anche abbondanti, dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio, quando invece la stabilità climatica riprenderà il sopravvento. Domenica 19 settembre invece il quadro meteorologico non dovrebbe subire bruschi cambiamenti, anche se si prevedono ancora forti nubi e possibili rovesci sulle zone interne della regione. Ma non dovrebbero essere previste particolari criticità. L'instabilità durerà però un'intera settimana, con giornate di cielo parzialmente nuvoloso ed altre scandite invece dalla pioggia. Temperature che, dopo il caldo anomalo di questi giorni ed una umidità particolarmente alta, rientreranno nei valori stagionali scendendo al di sotto dei trenta gradi, stabilizzandosi.