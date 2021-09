Allerta meteo in Campania da domani venerdì 17 settembre. Previsti temporali e grandine La protezione Civile Regione dirama una allerta meteo gialla dalle ore 10 alle ore 22 di domani venerdì 17 settembre sulla Campania Centro-Settentrionale. Possibili temporali, raffiche di vento, fulmini e grandine Dissesto idrogeologico: possibile caduta massi anche in assenza di precipitazioni.

Una nuova allerta meteo sulla Campania, nella zona area centro-settentrionale della nostra regione. Si tratta di una allerta gialla a partire dalle ore 10 di domani 17 settembre fino alle ore 22 salvo ulteriori proroghe.

L'avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica per temporali diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania è sulle sulle seguenti zone:

1 – Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;

2 – Alto Volturno e Matese;

3 – Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

4 – Alta Irpinia e Sannio.

Esclusa quindi l'area salernitana e Cilentana. Il bollettino parla di «possibili precipitazioni repentine, e anche molto intense, fortemente localizzate. Tali fenomeni temporaleschi sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione. Per la zona 1 la Protezione Civile segnala precipitazioni anche intense, specialmente al confine con il Lazio». Proprio per la natura di tali fenomeni, anche connessi ai cambiamenti climatici, su tutte le aree interessate, è possibile che, contemporaneamente possano verificarsi, in singoli punti del territorio, anche grandinate, fulmini e raffiche di vento tali da determinare danni alle coperture, caduta di rami o alberi.

La Protezione segnala, infatti, che le precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche molto intense. Si prevedono anche possibili raffiche di vento nei temporali.

A questo quadro met​eo sono associati possibili fenomeni di impatto al suolo come:

– Caduta massi ed occasionali fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni​;

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Inondazioni delle aree limitrofe a corsi d'acqua anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); – Allagamenti di locali interra​ti e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

– Caduta di rami o alberi.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di prestare la massima attenzione alle aree interessate da incendi e ai territori fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico e di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi.