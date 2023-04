Meteo Napoli e Campania: dopo il vento arriva la pioggia, ma da giovedì torna il sole Venti da nord-est ancora molto forti su Napoli e Campania, ma caleranno nelle prossime ore. Possibili piogge domani, mercoledì 5 aprile, su tutta la regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora forte il vento che soffia su tutta Napoli e Campania ormai da più di 24 ore: ma anche se l'allerta meteo sta per esaurirsi (era prevista fino alle 9 di oggi), non è escluso che nelle prossime ore possa essere estesa ulteriormente. Nella giornata di oggi, martedì 4 aprile, i venti continueranno infatti ad essere moderati e provenienti da nord-est, portando aria fredda e di conseguenza un abbassamento della temperatura. In serata, tuttavia, è prevista una prima attenuazione dei venti, che continuerà fino a domani, quando il cielo sarà per lo più grigio e nuvoloso.

Proprio domani, mercoledì 5 aprile, si potranno verificare locali piovaschi, sia lungo le coste, sia nelle zone dell'interno. In particolare nel primo pomeriggio, quando la pioggia cadrà anche su Napoli, finora "a secco". Tuttavia, i fenomeni non saranno particolarmente intensi, ed anzi si faranno notare per la loro brevità. Si tratta insomma degli ultimi colpi di coda di marzo: già da giovedì 6 aprile, tornerà il sole e dunque si assisterà ad un parziale rientro della temperatura al di sopra delle medie stagionali. Scongiurato invece il "pericolo" della pioggia del 4 aprile, che un antico proverbio napoletano collega proprio al proseguo della stagione primaverile: "Quattro aprilante, giorni quaranta", ovvero che se il 4 aprile a Napoli piovesse, accadrà lo stesso anche per i 40 giorni successivi. Un modo di dire che non ha una base scientifica, ma che comunque a Napoli è particolarmente "sentita". Da qui la tradizione che tende ad osservare attentamente il meteo del 4 aprile, nella speranza che non piova, almeno come "buon augurio" per il resto del mese.