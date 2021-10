Meteo Napoli e Campania: cielo grigio nei prossimi giorni, poi torna la pioggia Ultime ore di sole su Napoli e la Campania: poi torneranno pioggia e vento. Già da domani, primi rovesci sulle zone interne e raffiche di vento anche fino ai 25 chilometri orari. Temperature in netto calo in tutta la regione per l’arrivo di nuovo impulso di aria fredda di origine polare che sta raggiungendo anche la Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una giornata di sole e di temperature in leggero aumento quella di oggi, martedì 12 ottobre, su Napoli e la Campania. Una giornata "fuori stagione", sicuramente anomala rispetto alle ultime, quando il freddo ed il maltempo l'hanno fatta da padroni. Ma non durerà: è in arrivo infatti un nuovo impulso di aria fredda di origine polare che raggiungerà anche la Campania, portando ad un brusco calo delle temperature. Tornerà però anche la pioggia, per un "assaggio" di inverno in enorme anticipo rispetto ai tempi, visto che il solstizio d'inverno arriverà solo alle 16.58 di martedì 21 dicembre.

Già da domani, cielo nuvoloso su tutta Napoli, con le massime che scenderanno per la prima volta sotto i venti gradi, seppur di poco. Venti deboli e mare pressoché calmo: non sono a rischio dunque i collegamenti con le isole del golfo. Il clima terrà: e dunque su Napoli capoluogo il rischio pioggia è praticamente pari a zero. Diversa la situazione nelle altre zone della Campania: sul Cilento il cielo sarà prevalentemente grigio, ma le raffiche di vento saranno decisamente più forti, con i venti che raggiungeranno anche i 25 chilometri orari e le temperature i cui valori massimi non raggiungeranno i diciotto gradi. Peggio andrà tra Sannio e Irpinia: piogge localmente anche intense e raffiche di vento fino a 18 chilometri orari. Temperature qui in netto calo, con i valori massimi fino a 15 gradi centigradi. Nel resto della Campania, come il Casertano, il Matese ed il Vesuviano, i venti raggiungeranno anche i venti chilometri orari, ma con temperature che si manterranno attorno ai 20 gradi di valori massimi.