Meteo Napoli e Campania, caldo e raffiche di vento nel fine settimana 3-4 febbraio

A cura di Giuseppe Cozzolino

Meteo: le previsioni su Napoli e Campania

Sarà un fine settimana di caldo quello del 3-4 febbraio 2024 su Napoli e sulla Campania tutta. Ma attenzione al forte vento di maestrale, che causerà qualche problema soprattutto in tarda serata. Tutto sommato sarà però un fine settimana all'insegna del caldo anomale, con temperature di poco sotto i venti gradi, anche se il vento renderà la percezione del tutto un po' più bassa (la temperature percepita nelle ore più calde, infatti, con il maestrale si abbasserà di 2-3 gradi).

Dopo che i giorni della merla non sono arrivati, dunque, il caldo anomalo continuerà almeno fino alla prossima settimana. Solo dalla seconda decade di febbraio, infatti, arriverà il vero freddo invernale, come aveva spiegato in una intervista a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, e ormai ospite della nostra redazione già da qualche anno a questa parte. Se a fine gennaio infatti c'era stato "un freddo moderato e non estremo", come aveva anticipato con largo anticipo, proseguiranno anche in questi giorni le giornate con clima mite e con caldo anomalo. Questo perché è ormai giunto sul Mar Mediterraneo, e sulla Campania, un anticiclone nordafricano fuori stagione che ha portato una enorme bolla d'aria calda su tutta la regione, causando così l'aumento delle temperature. Quadro meteorologico del tutto diverso invece nella seconda decade di febbraio, quando "vedremo una massa d'aria gelida arrivare", ha spiegato il meteorologo a Fanpage.it, "occupando a sua volta tutto il Mar Mediterraneo e portando ad un notevole calo delle temperature, e probabilmente anche ai giorni più freddi dell'anno appena iniziato".