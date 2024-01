Meteo Napoli e Campania, aumentano le temperature: caldo anomalo fino al 10 febbraio L’anticiclone africano porterà un aumento delle temperature anche nei prossimi giorni: per “rivedere” il freddo bisognerà aspettare il 10 febbraio in Campania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'anticiclone africano è ormai alle porte: le temperature sono già in aumento anche in Campania, e regaleranno dunque belle giornate proprio in quelli che dovevano essere "i giorni della merla", ovvero i giorni più freddi dell'anno. E invece, complice l'anticiclone in arrivo, saranno giornate miti anche dal punto di vista delle temperature, con cieli sgombri di nubi e belle giornate in tutta la regione. Un caldo anomalo inatteso che potrebbe far slittare l'arrivo della primavera vera e proprio, per il fenomeno delle compensazioni meteorologiche. Ma i quadri meteorologici, per adesso, prevedono un primo cambio drastico solo attorno al 10 febbraio in Campania, mentre per ora continueranno le belle giornate.

Niente giorni della merla, dunque. Tutt'altro: non saranno loro infatti i tradizionali giorni più freddi dell'anno, come già spiegato in una intervista a Fanpage.it dal professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, da qualche anno ormai ospite della nostra redazione. Il professor Mazzarella ha infatti spiegato che in questo finale di gennaio "ci sarà un freddo moderato e non estremo", con giornate invece miti e con un caldo anomalo, frutto dell'arrivo di un anticiclone nordafricano fuori stagione che porterà all'aumento delle temperature. Situazione diversa invece a febbraio, quando "vedremo una massa d'aria gelida arrivare intorno al 10 del mese", ha aggiunto il meteorologo, "occuperà tutto il Mar Mediterraneo e porterà ad un notevole calo delle temperature, e probabilmente anche ai giorni più freddi dell'anno appena iniziato".