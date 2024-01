“A Napoli fine gennaio mite, a febbraio torna l’inverno”: le previsioni del meteorologo I giorni della merla saranno miti, ma a febbraio arriverà il “vero” inverno in tutta la regione. Le previsioni del meteorologo Mazzarella a Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Intervista a Adriano Mazzarella Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il professor Adriano Mazzarella

I giorni della merla saranno più miti del solito, ma in compenso a febbraio arriverà il vero freddo invernale. Lo ha spiegato in una intervista a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, spesso ospite della redazione del nostro giornale. E dunque, quelli che dovevano essere i giorni più freddi dell'anno (29, 30 e 31 gennaio, i giorni della merla appunto), non saranno tali, grazie ad un anticiclone nordafricano che, fino alla prima settimana di febbraio, manterranno un clima mite in tutta la Campania.

Professore, quindi niente giorni della merla quest'anno?

In realtà, i giorni più freddi dell'anno in media è vero che capitano nel 90% dei casi attorno al 30 gennaio, ma per il restante 10% possono capitare anche 10 giorni prima o dieci giorni dopo. Un po' come d'estate, quando il giorno più caldo è "tradizionalmente" il 26 luglio, ma anche in questo caso può oscillare di dieci giorni.

Quindi quest'anno fine gennaio con giorni della merla "miti"..

Sì, non saranno i più freddi dell'anno, ci sarà un freddo "moderato" e non estremo. Invece, poi, a febbraio vedremo una massa d'aria gelida arrivare attorno al 10 del mese. Arriverà sul Mar Mediterraneo e porterà ad un notevole calo della temperatura, e probabilmente anche i giorni più freddi dell'anno appena iniziato.

Questo porterà conseguenze per l'arrivo della primavera?

Guarda, esiste un proverbio che dice: "Giorni della Merla, se sono freddi, la primavera sarà bella; se sono caldi, la Primavera arriverà tardi". Quest'anno, dunque, secondo il detto primavera ed estate potrebbero arrivare un po' più tardi. Ma bisognerà attendere ancora per le previsioni a lungo termine. Del resto, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio sono generalmente caratterizzati da una notevole dinamicità atmosferica, che può portare sia ad una sorta primavera anticipata sia ad un inverno prolungato.