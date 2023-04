Meteo Napoli e Campania, ancora venti forti e rischio mareggiate: raffiche a 40 km orari Prosegue il vento forte da nord-est su tutta la Campania: raffiche fino a 40 chilometri orari questa mattina, allerta meteo fino alle 9 di domani 4 aprile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora forti venti su tutta la Campania: rischio mareggiate lungo le coste più esposte, in particolare quelle di Napoli e Salerno. Prosegue inoltre fino alle 9 di domani, martedì 4 aprile, l'allerta meteo: la Protezione Civile della Regione ha emanato già nella giornata di ieri un avviso di criticità che parte dalle 6 di oggi, lunedì 3 aprile, e che durerà almeno fino alle 9 di domani martedì 4 aprile. Continueranno dunque a soffiare i venti forti da nord-est con raffiche che renderanno il mare particolarmente agitato, con possibili mareggiate. Non ci sono colori associati all'allerta meteo, in quanto non sono previste piogge.

Al momento non si registrano particolari disagi alla circolazione di traghetti e ai collegamenti con le isole: i venti stanno soffiando da questa mattina ad una velocità che oscilla tra i 22 fino ai 40 chilometri orari. Ma nelle prossime ore è previsto l'avvicinarsi della Ocean Viking, in queste ore al largo della Calabria: il suo arrivo è previsto per le 6 di domani mattina nel porto di Salerno, scelto dalle autorità italiane come punto di approdo per la Ong. Proprio il peggioramento del quadro meteorologico preoccupa per le condizioni dei migranti salvati al largo della Libia: alcuni infatti sarebbero già in condizioni critiche. Fortunatamente non sono previste piogge, che risparmieranno la Campania almeno per tutta la settimana: ma occhi puntati ora su Pasqua e Pasquetta. Viceversa, i venti continueranno a soffiare molto forte anche nei prossimi giorni e non sono escluse nuove allerte meteo e possibili ripercussioni nei parchi cittadini e cimiteri, che potrebbero restare chiusi anche nei prossimi giorni.