Allerta meteo in Campania fino a martedì 4 aprile: raffiche di vento e mare molto agitato

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo in Campania per forti venti e mare particolarmente agitato: la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso che parte dalle 6 di domani mattina, lunedì 3 aprile, e che durerà almeno fino alle 9 di martedì 4 aprile. Previsti venti forti nord-orientali con raffiche, e mare molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte, con possibili mareggiate. Non ci sono colori associati all'allerta meteo, in quanto non sono previste piogge. La Protezione Civile regionale ha poi aggiunto:

Si raccomanda ai Sindaci e alle autorità competenti di attivare sui rispettivi territori tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di voler monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso (incluse le impalcature, la cartellonistica stradale, impianti etc…).

Proprio il forte vento è il "sorvegliato speciale" per quanto riguarda le decisioni prese dai sindaci e dalle autorità cittadine sulla questione scuole: la chiusura non è mai automatica, ma decisa in via discrezionale dal sindaco di ogni singolo comune e, generalmente, tende a scattare con un'allerta di colore arancione. Ma sempre più spesso, è decisivo il fattore vento, che altrettanto spesso fa scattare la chiusura di parchi cittadini e cimiteri. Al momento, nessuna decisione è stata presa in tal senso: ma nelle prossime ore potrebbe scattare la chiusura almeno di questi ultimi (cimiteri e parchi pubblici), come generalmente accade in presenza di allerte meteo dovute a forti raffiche di vento.