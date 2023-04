Migranti, la Ocean Viking sbarcherà nel porto di Salerno: la decisione delle autorità italiane Arriverà al porto di Salerno la Ocean Viking, con i 92 migranti salvati nel Mediterraneo: le autorità italiane le hanno assegnato il porto campano per lo sbarco.

Il porto di Salerno è stato assegnato dalle autorità italiane come luogo di sbarco per la Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée che ha recuperato 92 migranti soccorsi in mare. Attualmente la nave si trova a 450 miglia nautiche (circa 833 chilometri) dal porto del capoluogo della Valle dell'Irno. Tra i 92 migranti salvati, ci sono 9 donne e circa 40 minori non accompagnati, fanno sapere dalla Ong, che ora teme per le prossime ore: con il peggioramento del quadro meteorologico, infatti, si temono ulteriori impatti negativi sulle condizioni dei migranti che, fanno sapere dalla nave "sono già vulnerabili per la lunga navigazione".

Si tratta del secondo sbarco di migranti che avverrà nel porto di Salerno, dopo quello dello scorso 20 febbraio, quando arrivarono 21 migranti salvati dalla nave "Eco Adriatica", un mercantile al largo della Sardegna. In quell'occasione, si verificò anche l'arresto del presunto scafista, risultato essere secondo gli inquirenti un 31 algerino salvato assieme agli altri migranti che dal 2016 ad oggi era già stato espulso e respinto 5 volte dall’Italia.