Violenza sessuale su una donna in ascensore: uomo arrestato a Nocera Inferiore Nei confronti dell'uomo, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

A cura di Valerio Papadia

È accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno: questa mattina, gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, su richiesta della Procura di Nocera, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato, un uomo originario della vicina Pagani.

Stando a quanto è emerso dalle indagini, l'indagato ha incontrato casualmente la giovane donna nell'androne di un condominio di Nocera Inferiore, dove lei si trovava per motivi di lavoro. L'uomo, allora, ha seguito la giovane donna all'interno dell'ascensore e, una volta che si sono chiuse le porte, l'ha palpeggiata, costringendola a subire atti sessuali contro la sua volontà.

Il provvedimento di custodia agli arresti domiciliari, come detto su richiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, è stato applicato dal Tribunale del Riesame di Salerno ed è diventato esecutivo per effetto della pronuncia di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione. Pertanto, l'uomo è stato raggiunto dai poliziotti nella sua abitazione, per essere sottoposto al provvedimento cautelare.