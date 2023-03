Allerta meteo gialla in Campania, temporali e vento forte lunedì 27 marzo La Protezione Civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla, su gran parte del territorio regionale, fino alle 21 di domani, domenica 27 marzo.

A cura di Redazione Meteo

Torna il maltempo in Campania: la Protezione Civile regionale ha difatti diramato un avviso di allerta meteo gialla valevole dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 21 di domani, domenica 27 marzo. Per gran parte della giornata di domani sono previste piogge anche a carattere di rovescio temporalesco, accompagnate da fulmini e grandine, in particolare sulle seguenti zone: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Tusciano, Alto Sele, Piana del Sele, Alto Cilento, Tanagro e Basso Cilento. Su tutto il territorio regionale, inoltre, sono previsti forti raffiche di vento e mare agitato.

Oltre ai fenomeni previsti, la Protezione Civile segnala di porre attenziona anche a eventuali ruscellamenti, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua; si segnala, inoltre, la possibilità di caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni di particolare fragilità del territorio.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Coc (Centri operativi comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, con particolare attenzione al rischio idrogeologico collegato ai temporali e al vento forte. Si segnala, infine, di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte ai fenomeni ventosi.