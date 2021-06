L'estate ha preso definitivamente il via: lo dimostrano le previsioni del tempo che, a Napoli, anche per la settimana che comincia domani, lunedì 28 giugno, indicano giornate soleggiate e caldo torrido, con possibili allerte meteo per l'afa e le ondate di calore. A partire da domani e per tutta la settimana, infatti, sono previste temperature massime costantemente al di sopra dei 30 gradi, con picchi oltre i 35 gradi.

Le previsioni del tempo a Napoli dal 28 giugno al 2 luglio

Nel dettaglio, la giornata di lunedì 28 giugno sarà caratterizzata, come detto, dalla presenza del sole e da temperature alte: la massima registrata sarà di 35 gradi, mentre la minima di 27 gradi. Venti moderati, soprattutto nel pomeriggio, con raffiche che arriveranno a soffiare anche a 30 chilometri orari. Mare poco mosso e possibile allerta per l'afa.

Martedì 29 giugno si segnala ancora la presenza del sole ma temperature in leggera diminuzione: la massima percepita sarà di 31 gradi, mentre la minima di 25 gradi. Ancora presenza di vento moderato, con raffiche che raggiungeranno i 23 chilometri orari. Mare poco mosso.

Nella giornata di mercoledì 30 giugno si assisterà a un nuovo aumento delle temperature, con la massima di 34 gradi e la minima di 26 gradi. Venti moderati ma in lieve aumento, con raffiche che raggiungeranno i 31 chilometri orari. Anche in questa giornata è probabile un'allerta per l'afa. Mare poco mosso.

Giovedì 1 luglio massima di 32 gradi e minima di 27 gradi. Venti costantemente moderati, con raffiche che soffieranno a 29 chilometri all'ora. Anche nella giornata di giovedì, è probabile un'allerta meteo per l'afa. Mare mosso.

Infine, a chiudere la settimana, nella giornata di venerdì 2 luglio si assisterà a una nuova, lieve diminuzione delle temperature, con i valori massimi di 30 gradi e quelli minimi di 20. Venti ancora moderati, con raffiche di 28 chilometri all'ora, mentre il mare sarà mosso.