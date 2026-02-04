Meteo in peggioramento sulla Campania: temporali e raffiche di vento, possibili grandinate

Immagine di repertorio

Meteo in drastico peggioramento su tutta la Campania, dove dalle 12 di oggi mercoledì 4 febbraio scatterà anche un'allerta meteo di colore giallo che durerà fino alle 12 di domani, giovedì 5 febbraio. La decisione è stata presa ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania, ma non è escluso che non possa essere ulteriormente prorogata di almeno altre 24 ore. Il quadro meteorologico, infatti, non lascia presagire niente di buono. Temporali e raffiche di vento sono già iniziate in diverse zone della regione.

Questa mattina, anche i collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida sono complicati: diverse corse dei mezzi veloci per entrambe le isole sono state sospese a causa del forte vento e del mare agitato. Cancellati anche alcuni collegamenti da Procida per Pozzuoli e viceversa operati dalle navi traghetto. Restano attualmente programmati e regolari quelli da e per Ischia. Il forte vento sta causando disagi anche lungo le coste e in città. Rischio mareggiate nelle zone costiere, mentre massima attenzione a rami, segnaletica stradale e cartelloni, che possono essere particolarmente a rischio per il forte vento.

Attese nelle prossime ore anche grandinate e tempeste di fulmini: clima estremo che continuerà almeno fino a sabato. Temperature che scenderanno soprattutto nella notte, ma non sono previste gelate. Le forti piogge riguarderanno tutta la fascia costiera e l'entroterra, con le uniche eccezioni di Sannio, Alta Irpinia e Tanagro. Massima attenzione, infine, per le grandinate improvvise e per le continue raffiche di vento, soprattutto in città, che potrebbero causare ulteriori problemi ai collegamenti con le isole.