napoli
video suggerito
video suggerito

Meteo in peggioramento sulla Campania: temporali e raffiche di vento, possibili grandinate

Meteo in drastico peggioramento su tutta la Campania, in arrivo temporali e grandinate con forti raffiche di vento. Già difficili i collegamenti con le isole.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Meteo in drastico peggioramento su tutta la Campania, dove dalle 12 di oggi mercoledì 4 febbraio scatterà anche un'allerta meteo di colore giallo che durerà fino alle 12 di domani, giovedì 5 febbraio. La decisione è stata presa ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania, ma non è escluso che non possa essere ulteriormente prorogata di almeno altre 24 ore. Il quadro meteorologico, infatti, non lascia presagire niente di buono. Temporali e raffiche di vento sono già iniziate in diverse zone della regione.

Questa mattina, anche i collegamenti marittimi con le isole di Ischia e Procida sono complicati: diverse corse dei mezzi veloci per entrambe le isole sono state sospese a causa del forte vento e del mare agitato. Cancellati anche alcuni collegamenti da Procida per Pozzuoli e viceversa operati dalle navi traghetto. Restano attualmente programmati e regolari quelli da e per Ischia. Il forte vento sta causando disagi anche lungo le coste e in città. Rischio mareggiate nelle zone costiere, mentre massima attenzione a rami, segnaletica stradale e cartelloni, che possono essere particolarmente a rischio per il forte vento.

Attese nelle prossime ore anche grandinate e tempeste di fulmini: clima estremo che continuerà almeno fino a sabato. Temperature che scenderanno soprattutto nella notte, ma non sono previste gelate. Le forti piogge riguarderanno tutta la fascia costiera e l'entroterra, con le uniche eccezioni di Sannio, Alta Irpinia e Tanagro. Massima attenzione, infine, per le grandinate improvvise e per le continue raffiche di vento, soprattutto in città, che potrebbero causare ulteriori problemi ai collegamenti con le isole.

Campania
Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
0 CONDIVISIONI
Immagine
Perché Giuseppe avrebbe ucciso Ylenia: "Aveva musica alta, non riuscivo a dormire"
Il fratello ha confessato l'omicidio. Dopo le coltellate l'ha abbandonata fuori all'ospedale
La ragazza ferita alla schiena a Ponticelli
Fermato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia
Chi è Ylenia Musella, uccisa con coltellate alla schiena
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views