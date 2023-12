Meteo di Natale, su Napoli e Campania: tornano temperature basse, vento e pioggia Il meteo per Natale su Napoli e la Campania: tornano freddo e pioggia, atteso anche il vento a 15 chilometri. Poi il quadro meteorologico si stabilizzerà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Meteo: le previsioni su Napoli e Campania

Tornano freddo, pioggia e vento sulla Campania: il Natale caldo e soleggiato che caratterizzò il 2022 è più che mai un ricordo, perché quello di quest'anno sarà di tutt'altro tipo. Non sono previste grandi piogge, ma il meteo instabile potrà causare a macchia di leopardo diversi acquazzoni. Sul capoluogo campano, le piogge sono attese ad ora di pranzo del 25 dicembre, mentre altrove potrebbero verificarsi rovesci anche al mattino, soprattutto nelle zone dell'interno.

Il vento di grecale soffierà anche a 15 chilometri orari nel giorno di Natale, mentre le temperature resteranno basse: i valori massimi non supereranno i 14 gradi nelle ore più calde, mentre alla sera si aggireranno attorno ai 10-11 gradi di valori minimi. Diversa invece la situazione per i giorni precedenti: nelle giornate che portano a Natale, infatti, il freddo la farà da padrone anche alla sera, con temperature vicino ai 7 gradi. Dopo Natale, invece, si assisterà ad una normalizzazione del quadro meteorologico, con il ritorno del sole e dell'aumento delle temperature. Non si tratterà di una vera e propria "ondata di caldo", ma le temperature saranno più stabili e il cielo meno nuvolo rispetto ai giorni precedenti. Qualche pioggia a ridosso di Capodanno, quando il meteo subirà un nuovo cambiamento sull'intera regione e certificherà il ritorno della pioggia un po' ovunque nei giorni che portano all'Epifania.