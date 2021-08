Meteo Campania: una nuova bomba di caldo in arrivo per la prossima settimana di agosto (9-15) Sul Sud l’anticiclone africano a partire dalla seconda settimana di agosto (9-15) tornerà a comandare e vivremo quella che potrà essere ricordata come una delle più intense ondate di calore di questa stagione estiva, con picchi di oltre 44 gradi percepiti, nelle zone senza ventilazione.

A cura di Redazione Meteo

Nuova bomba di caldo per la seconda settimana d'agosto in Campania, ovvero quella che ci porterà a Ferragosto: a partire da domani, sabato 7 agosto mentre a Nord il tempo peggiorerà fortemente, il Sud, Campania inclusa, resterà nella bolla di caldo, seppur intervallata da una bava di vento. La fase instabile sul Paese non sarà duratura e già a partire da domenica il quadro meteorologico migliorerà sensibilmente. Nello specifico sul Sud l'anticiclone africano a partire dalla seconda settimana di agosto (9-15) tornerà a comandare il tempo e secondo i meterologi vivremo quella che potrà essere ricordata come una delle più intense ondate di calore di questa stagione estiva, con picchi di oltre 44 gradi percepiti, nelle zone senza ventilazione.

Secondo le previsioni a breve termine de IlMeteo.it anche questo weekend si aprirà all'insegna del bel tempo e del clima tutto sommato ancora piacevole. La giornata di domenica risulterà poi via via più stabile dappertutto, con temperature in ulteriore aumento.