Mergellina sommersa dai rifiuti, quintali di plastica e siringhe sulla spiaggia I volontari dell'associazione Ammare hanno ripulito tutto l'arenile: "Spiaggia sommersa da bicchieri e lattine abbandonati dai clienti dei locali"

A cura di Pierluigi Frattasi

La spiaggia di Mergellina sommersa dai rifiuti: quintali di plastica, cannucce, lattine e anche siringhe usate. Ecco quello che hanno trovato i volontari dell’associazione Ammare, che sabato scorso, 13 gennaio 2024, si sono ritrovati sull'arenile del Lungomare di Napoli per un'operazione di "clean up". I soci dell'associazione hanno ripulito tutta la spiaggia, raccogliendo oltre 2 quintali di rifiuti, in particolare plastica e siringhe usate. "Cosa abbiamo trovato? – commenta Pietro Moschetti, vice-presidente dell'associazione Ammare – Piuttosto cosa non abbiamo trovato. Dalle siringhe a lattine che sembravano avere secoli. Ma soprattutto tantissima plastica".

La spiaggia di Mergellina ripulita dai volontari

La bella spiaggia, dalla quale si può ammirare il Golfo di Napoli, con lo sfondo del Vesuvio, era ridotta ad una discarica abusiva. In poche ore le ragazze e i ragazzi dell'associazione sono riusciti a liberarla da tutti i rifiuti, restituendola alla collettività.

"Non si tratta di immondizia portata dalle maree – spiega Moschetti – ma soprattutto di rifiuti lasciati dai clienti incivili degli chalet e dei locali che si affacciano sul Lungomare, che purtroppo gettano le lattine in mare e sulla spiaggia. Abbiamo trovato tanti bicchieri e cannucce. Sabato siamo riusciti a ripulire tutto grazie all'impegno di una decina di volontari. A volte non occorre smuovere mari e monti, basta rimboccarsi le maniche".

I volontari proseguiranno le loro azioni di clean up anche nei prossimi mesi, per bonificare il Lungomare di Napoli e restituirlo alla cittadinanza pulito e fruibile da tutti.