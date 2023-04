Mercatini e Fiere di Pasqua 2023 a Napoli, stand di artigianato e street food al centro storico Tornano i mercatini di Pasqua nel 2023 con i prodotti tipici napoletani: pastiere, tortani e casatielli. Dove trovarli al centro storico di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrivano i mercatini e le fiere di Pasqua a Napoli per il 2023. Nelle piazze del centro storico, per la Settimana Santa di Pasqua, che quest'anno ricade il 9 aprile, ci saranno gli stand che esporranno i prodotti tipici locali della tradizione pasquale partenopea. Largo, quindi, a tortani, casatielli e pastiere, ma anche a prodotti più nazionali come le colombe, le uova di Pasqua e i coniglietti di cioccolata. Sulle bancarelle si potranno trovare anche oggetti di artigianato locale. La II Municipalità di Montecalvario-Avvocata, che include gran parte del centro storico di Napoli, ha approvato la delibera di consiglio municipale l'8 marzo scorso, con i luoghi dove saranno posizionati gli stand di Pasqua.

Dove trovare i mercatini di Pasqua 2023 a Napoli

Tornano quindi i mercatini di prodotti tipici anche a Pasqua 2023, sullo stesso modello delle installazioni che sono state realizzate lo scorso anno per la prima volta. Sono state individuate 11 aree del centro storico dove si terranno le fiere pasquali. Nel prossimo weekend di Pasqua, inoltre, in piazza Dante si troverà il Mercato Europeo, con stand enogastronomici e artigianali con prodotti internazionali europei. Anche quest'anno ci saranno gli stand nella zona della chiesa di Santa Chiara e di piazza del Gesù, ma ci saranno bancarelle anche in piazza Bovio, piazza Mercato e piazza Carità.

Ecco di seguito tutte le aree per la realizzazione delle Fiere di Pasqua 2023 a Napoli, come approvati nella delibera della II Municipalità: