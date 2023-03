A Napoli arriva il Mercato Europeo: in piazza Dante gli stand dello street food a Pasqua 7-10 aprile Durante la settimana di Pasqua la piazza del centro storico si riempirà di stand enogastronomici con i prodotti e la cucina tipica di tutta Europa.

A cura di Pierluigi Frattasi

A piazza Dante a Napoli arriva il Mercato Europeo con gli stand gastronomici di tutt'Europa. Durante la settimana di Pasqua la piazza del centro storico si riempirà di stand che proporranno i prodotti e la cucina tipici della cucina europea, dallo street food all'artigianato locale. La manifestazione è organizzata da Mercato Europeo Anva e da Confesercenti. L'evento prenderà il via Venerdì Santo, 7 aprile prossimo, per concludersi la giornata di Lunedì in Albis, 10 aprile 2023. L'ingresso è libero.

Il villaggio aperto dal 7 al 10 aprile

Il villaggio sarà aperto dalle ore 10,00 alle 24,00. "L'evento – spiegano gli organizzatori – nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Presenti oltre 50 stand internazionali e spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali".

Un evento nato per promuovere le pietanze e i prodotti di tutta l'Europa. Negli stand si potranno degustare e acquistare alimenti, spezie, salse, formaggi, salumi, insaccati, vini di qualità. Cucine on the road prepareranno e serviranno piatti tipici al momento. Saranno disponibili anche le birre artigianali provenienti dall’Italia, dall’Olanda, dal Belgio, dalla Germania, dalla Scozia.

Si tratta di un nuovo appuntamento che va ad arricchire l'offerta turistica sia per i cittadini che per i visitatori. Il mercato Europeo era già stato a Napoli negli scorsi anni. Nel 2016 ci fu un'edizione proprio in piazza Dante, promossa dal Comune di Napoli.