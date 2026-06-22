Melito di Napoli, vandalizzata la scuola Collodi: distrutti i giochi dei bimbi

Raid di vandali alla scuola Collodi di Melito di Napoli, distrutti tutti i giochi dei bambini. La denuncia della sindaca Dominique Pellecchia.

La scuola Collodi di Melito di Napoli vandalizzata

Raid di vandali alla scuola Collodi di Melito di Napoli nella notte. Distrutti i giochi dei bimbi. A denunciare l'accaduto la sindaca del comune dell'area nord di Napoli, Dominique Pellecchia: "Con grande rammarico – scrive – informo la cittadinanza che il plesso scolastico Collodi è stato oggetto di un atto vandalico. Condanniamo con la massima fermezza questo gesto, che colpisce un luogo simbolo della nostra comunità, destinato alla crescita, all’educazione e al futuro dei nostri bambini".

Le indagini delle forze dell'ordine

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, la Polizia Municipale e i Carabinieri, che hanno già avviato le indagini per individuare i responsabili. A supporto delle attività investigative, è presente una telecamera di videosorveglianza all’esterno del plesso, le cui immagini saranno acquisite e analizzate. L’Ufficio Tecnico comunale ha già effettuato i rilievi necessari per quantificare i danni e predisporre gli interventi urgenti.

Avviate le attività per riaprire la scuola

Il Comune ha già attivato le misure per la riapertura della scuola a partire da oggi, lunedì 22 giugno. "Si procederà tempestivamente con le attività necessarie al ripristino e alla messa in sicurezza degli spazi interessati", informa l'amministrazione comunale, che esprime "profonda indignazione per quanto accaduto e rinnovo l’impegno a tutelare il patrimonio pubblico e i luoghi dedicati ai nostri giovani. Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti e nella collaborazione di tutti i cittadini affinché episodi del genere non trovino spazio nella nostra comunità.