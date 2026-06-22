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Melito di Napoli, vandalizzata la scuola Collodi: distrutti i giochi dei bimbi

Raid di vandali alla scuola Collodi di Melito di Napoli, distrutti tutti i giochi dei bambini. La denuncia della sindaca Dominique Pellecchia.
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A cura di Pierluigi Frattasi
La scuola Collodi di Melito di Napoli vandalizzata
La scuola Collodi di Melito di Napoli vandalizzata

Raid di vandali alla scuola Collodi di Melito di Napoli nella notte. Distrutti i giochi dei bimbi. A denunciare l'accaduto la sindaca del comune dell'area nord di Napoli, Dominique Pellecchia: "Con grande rammarico – scrive – informo la cittadinanza che il plesso scolastico Collodi è stato oggetto di un atto vandalico. Condanniamo con la massima fermezza questo gesto, che colpisce un luogo simbolo della nostra comunità, destinato alla crescita, all’educazione e al futuro dei nostri bambini".

Le indagini delle forze dell'ordine

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, la Polizia Municipale e i Carabinieri, che hanno già avviato le indagini per individuare i responsabili. A supporto delle attività investigative, è presente una telecamera di videosorveglianza all’esterno del plesso, le cui immagini saranno acquisite e analizzate. L’Ufficio Tecnico comunale ha già effettuato i rilievi necessari per quantificare i danni e predisporre gli interventi urgenti.

Avviate le attività per riaprire la scuola

Il Comune ha già attivato le misure per la riapertura della scuola a partire da oggi, lunedì 22 giugno. "Si procederà tempestivamente con le attività necessarie al ripristino e alla messa in sicurezza degli spazi interessati", informa l'amministrazione comunale, che esprime "profonda indignazione per quanto accaduto e rinnovo l’impegno a tutelare il patrimonio pubblico e i luoghi dedicati ai nostri giovani. Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti e nella collaborazione di tutti i cittadini affinché episodi del genere non trovino spazio nella nostra comunità.

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