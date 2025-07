Medico del 118 si sente male in servizio e muore dopo una corsa disperata in ospedale

Lutto nel mondo dell'emergenza sanitaria del 118 questa mattina, a causa della morte del medico Giovanni Di Tuoro, dopo essersi sentito male in servizio. Neurochirurgo di 66 anni – gli mancavano pochi anni alla pensione – è stato colto da improvviso malore. Subito soccorso dai colleghi, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza all’Ospedale del Mare, dotato della strumentazione adatta per soccorrerlo adeguatamente. Purtroppo, il, 66enne non ce l'ha fatta ed è deceduto poco prima di essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Grave lutto per l'emergenza sanitaria a Napoli"

Di Tuoro era in forza al SAUT (Soccorso Avanzato con Unità Territoriale) di Pollena Trocchia, nell'Asl Napoli 3 Sud. La sua scomparsa ha scioccato tutta la comunità. A segnalare l'accaduto l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che ha espresso il cordoglio per la terribile perdita e si è stretta attorno al dolore della famiglia.