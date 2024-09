video suggerito

Medici e infemiere aggredite alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra da un gruppo di persone Ennesima aggressione ai danni del personale medico e infermieristico. Stavolta è accaduto in provincia di Napoli, alla “Villa dei fiori” di Acerra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

. Ennesima aggressione contro il personale sanitario in provincia di Napoli. A darne notizia è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli: «Un gruppo di persone tra cui diverse donne hanno aggredito delle dottoresse e delle infermiere della Villa dei Fiori ad Acerra. Sono intervenute vigilanza e carabinieri e sono scattate anche le denunce». La Villa dei Fiori è una struttura accreditata col Servizio Sanitario Nazionale che assorbe molta utenza dell'area Nord di Napoli e non sono nuove vicende del genere, tant'è che qualcuno lo ha definito «ospedale da incubo».

Dopo le recenti scene all'ospedale di Foggia – l'aggressione ai danni di medici e infermieri da parte di parenti di una donna morta – il governo ha ipotizzato di istituire una sorta di Daspo per chi aggredisce il personale delle strutture: l’aggressore per 3 anni dovrà pagare le prestazioni sanitarie. L'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" che da anni documenta gli atti di violenza verso medici, paramedici e personale sanitario non è d'accordo: «Questo provvedimento non contribuisce ad accentuare l’aggressività dei facinorosi? Per la serie "pago e pretendo di essere assistito"».