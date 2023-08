Infermiere e guardia giurata picchiati a Villa dei Fiori ad Acerra: “Ospedale da incubo” L’ennesima aggressione in un ospedale del Napoletano è stata denunciata sui social dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

A cura di Valerio Papadia

Pretendeva di essere visitato per primo, nonostante al triage il suo caso non fosse stato giudicato grave: così, dalle parole è passato ai fatti e un paziente ha aggredito un infermiere e una guardia giurata all'ospedale Villa dei Fiori di Acerra, nella provincia di Napoli. Come spesso accade, a denunciare l'ennesima aggressione avvenuta in un ospedale del Napoletano, attraverso i propri canali social, è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" che non usa mezzi termini e parla di Villa dei Fiori come di un "ospedale da incubo", visto che già in passato è stato teatro di altre aggressioni ai danni del personale sanitario.

"Alle ore 11:30 giunge in pronto soccorso un paziente con dolore addominale il quale, come sempre accade, pretende di entrare per primo. Dapprima insulta il personale infermieristico del triage, poi scaraventa una sedia verso l’ingresso della sala visite per farsi breccia, ed infine aggredisce un infermiere ed una guardia giurata" racconta l'associazione su Facebook.

"Sono state allertate le forze dell’ordine – conclude l'associazione – che sono intervenire tempestivamente. Oramai ‘Villa dei Fiori' è diventato l’ospedale da incubo della Asl Napoli 2 Nord, il tutto nella indifferenza di chi dovrebbe tutelarci con i drappelli di polizia".