Maxi tamponamento sull’A16: nove feriti all’altezza del casello di Baiano

Nove feriti all’altezza del casello di Baiano, in direzione Napoli, lungo l’autostrada A16: sono stati portati tra gli ospedali di Avellino e di Nola.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Maxi tamponamento nella sera di Santo Stefano lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa: nove le persone ferite, fortunatamente in maniera non grave. L'impatto è avvenuto in direzione del capoluogo campano, all'altezza del casello di Baiano. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, oltre ad agenti della Polstrada e squadre di soccorso della società Autostrade per l'Italia.

I nove feriti sono stati portati tra gli ospedali San Giuseppe Moscati di Avellino e il Santa Maria della Pietà di Nola: nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Lunghe code e rallentamenti in attesa dei rilievi da parte degli agenti e per mettere in sicurezza la carreggiata.

