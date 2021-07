Una maxi rissa è degenerata: durante la colluttazione sono spuntati i coltelli e un uomo di 45 anni è deceduto a causa delle ferite riportate. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19, in via Pisciarelli a Pozzuoli, al confine con Agnano, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Ai carabinieri della locale stazione è stata segnalata una violenta rissa a cui hanno partecipato numerose persone: quando sono arrivati sul posto, però, i militari dell'Arma hanno accertato che nessuna delle persone coinvolte era presente.

Tuttavia, come accertato successivamente dalle indagini, i carabinieri hanno constatato come cinque dei partecipanti alla rissa fossero stati trasportati all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta: uno di loro, un uomo di 45 anni del posto, è deceduto durante il tragitto in ambulanza per le ferite di arma da taglio riportate nella colluttazione. La vittima è Antonio Cristian Amato, classe 1975, incensurato, che è stato raggiunto da una coltellata al petto, all'altezza del cuore. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli per chiarire le motivazione della rissa e individuare tutti i partecipanti.

Tragedia sfiorata ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino, dove un 13enne ha accoltellato un coetaneo durante una lite scoppiata all'uscita di scuola. L'episodio si è verificato qualche settimana fa, ma è stato reso noto soltanto lo scorso giovedì, quando il 13enne è stato segnalato dalla Procura del Tribunale per i Minori di Napoli, dopo essere stato denunciato dai genitori del coetaneo rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave.