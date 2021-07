in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzino di 13 anni di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è stato segnalato alla Procura del Tribunale per i Minori di Napoli, denunciato dai genitori di un coetaneo: è accusato di avere ferito a coltellate un altro giovanissimo durante una lite scoppiata all'uscita di scuola. L'episodio è avvenuto alcune settimane fa ma è emerso soltanto in queste ore. Il giovane ferito era stato medicato all'ospedale Frangipane con diversi punti di sutura.

L'aggressione, hanno ricostruito le forze dell'ordine sulla base del racconto della vittima, si è verificata nel periodo degli ultimi giorni di scuola davanti alla media statale "Aurelio Covatta" di Ariano Irpino. Si sarebbe trattato di una banale discussione tra giovanissimi, forse frutto di una antipatia, che sarebbe però degenerata in una violenta lite. L'aggressione sarebbe scattata all'improvviso: il 13enne avrebbe estratto un taglierino dalla tasca e si sarebbe scagliato contro il coetaneo, sferrando diversi colpi.

La vittima, nel tentativo di parare i colpi e di ripararsi, era stata ferita alle mani. Una volta tornato a casa il ragazzino aveva raccontato l'accaduto ai genitori, che lo avevano accompagnato al Pronto Soccorso del Frangipane, dove era stato medicato; per lui diversi punti di sutura per i tagli alle mani, ma per fortuna nessuna conseguenza grave. In ospedale erano arrivati anche gli agenti del commissariato locale, che avevano raccolto la denuncia sporta dai genitori del 13enne e si erano messi sulle tracce del responsabile, rintracciandolo poco dopo e, al termine delle indagini, segnalando la vicenda al Tribunale dei Minori.