Grosso Incendio nel Beneventano, il fumo nero arriva fino a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato questo pomeriggio nel Beneventano. In fiamme il deposito della Sapa ad Airola nel Beneventano. Ancora da accertare le cause. Una enorme colonna di fumo nero e acre si è levata in cielo, visibile anche a decine di chilometri di distanza, e ha investito tutta l'area al confine tra il Beneventano e il Nolano. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco. Dalla Valle Caudina il vento che spira forte in queste ore, a causa anche delle condizioni meteorologiche – la Protezione Civile ha proclamato l'allerta meteo gialla per vento forte – ha trasportato il fumo denso sul Nolano, visibile anche da Napoli.