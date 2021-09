Maxi-buca in strada a via Salvator Rosa, i cittadini la segnalano con la cassetta della frutta In strada si apre una maxi-buca, i cittadini ci mettono una cassetta della frutta per segnalare il pericolo agli automobilisti e ai conducenti di scooter. La consigliera Laudanno: “Abbiamo segnalato il dissesto ai servizi comunali competenti”. L’ironia dei cittadini: “Un monumento ai caduti”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto dal gruppo FB "Quelli di Salvator Rosa e dintorni…dal 2009"

Una cassetta della frutta per segnalare una grossa buca proprio al centro della strada, alla rotonda di via Salvator Rosa, che sorge alla confluenza tra via Battistello Caracciolo e via Girolamo Santacroce. Un simbolo del degrado cittadino, con tante strade frequentatissime, come via Salvator Rosa per l'appunto, ridotte a una gruviera, ma anche un modo al contempo ingegnoso e scherzoso per aiutare automobilisti e soprattutto motociclisti ad individuare il pericolo.

"Devo molto a chi l'ha segnalata in quel modo – scrive tra il serio e il faceto Adriano – se l'avessi presa con lo scooter sarebbero stati problemi". Mentre un altro utente scherza: "Un nuovo monumento ai caduti?". "I cittadini l'hanno messa per richiamare l'attenzione sul pericolo – racconta Rosanna Laudanno, consigliera della II Municipalità – un modo sicuramente insolito e non convenzionale. Dal canto nostro, non appena ci è stata segnalata la buca, abbiamo subito richiesto l'intervento del Comune per ripararla, segnalandola ai servizi competenti, in quanto si trattava davvero di un dissesto stradale significativo, posto all'altezza del civico 205 di via Salvator Rosa".

La buca di via Salvator Rosa non è un caso isolato. Nella zona tra via Girolamo Santacroce e via Giacinto Gigante, due strade che collegano i quartieri collinari del Vomero-Arenella al centro storico, ci sono infatti numerosi dissesti stradali. I sanpietrini, infatti, sono saltati in più punti. Proprio per questo motivo, il Comune di Napoli e la V Municipalità hanno avviato i lavori di riasfaltatura di via Giacinto Gigante, mentre è già pronto anche il progetto per riasfaltare via Girolamo Santacroce.