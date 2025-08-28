Mauro Amato muore due settimane dopo la moglie Valeria Fidente: i due coinvolti in un incidente in autostrada

Mauro Amato e Valeria Fidente

Una famiglia distrutta a causa di un incidente stradale: nelle scorse ore, all'ospedale del Mare di Napoli, è morto Mauro Amato, 60 anni, a distanza di due settimane dalla moglie, Valeria Fidente, 54 anni, deceduta in seguito al sinistro. I due coniugi napoletani, lo scorso 11 agosto, erano rimasti coinvolti in un grave incidente stradale sull'Autostrada A3 Napoli-Salerno, all'altezza dell'uscita di Torre Annunziata Scavi: la moto, guidata da Mauro Amato e sulla quale viaggiava anche la moglie, si è scontrata con un'automobile, il cui conducente, rintracciato in un secondo momento, si era inizialmente dato alla fuga. Nell'impatto, Valeria Fidente è purtroppo morta sul colpo, mentre il marito è stato ricoverato in ospedale a Napoli, dove nelle scorse ore è sopraggiunto il decesso.

La notizia della morte anche di Mauro Amato ha gettato ancor più nello sconforto quanti lo conoscevano. Sui social, il nipote ha voluto dedicargli un commosso e commovente messaggio: "Ho sempre avuto rispetto e ammirazione verso di te e sei stato sempre fonte di ispirazione. Ho imparato tante cose dal tuo operato e nei tuoi modi di fare precisione, accuratezza e anche quella dannata ansia che siamo capaci di trasmettere alle persone che abbiamo attorno e che ogni giorno mi ricorderà sempre di te. La cosa più importante, che per sfortuna, non ho saputo apprendere è stata il sorriso, quello è irreplicabile e nonostante tutto avevi sempre e nessuno ti era mai riuscito a togliere. Ma ora è tutto diverso. Mi mancherai".