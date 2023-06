Maturità, Whatsapp è la traccia più scelta dagli studenti nel liceo di Napoli Molti maturandi hanno scelto il testo di Marco Belpoliti, tratto dall’“elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp” come traccia di attualità.

A cura di Pierluigi Frattasi

È il tema su Whatsapp la traccia più scelta all'esame di maturità 2023 dagli studenti del Liceo Classico “Antonio Genovesi” di Napoli. Gran parte dei maturandi dello storico istituto superiore che si trova in piazza del Gesù, infatti, ha scelto il testo di Marco Belpoliti, tratto dall'“elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp”, la popolare chat di Meta, un tema sicuramente molto vicino ai ragazzi della Generazione Z, nati dopo il 2000, chiamati alla prima proba dell'esame di Stato, oggi, mercoledì 21 giugno 2023.

Le scelte degli studenti napoletani

La traccia su Whatsapp era una delle due proposte del ministero dell'Istruzione e del Merito per il tema di attualità. L'altra traccia di attualità riguardava, invece, il tema sulla lettera all'ex ministro Bianchi. Moltissimi studenti si sono voluti cimentare su questa prova, evidentemente ritenendo di conoscere molto bene il funzionamento della chat e il suo utilizzo. Una traccia che ha anche spiazzato alcuni esaminandi, che magari avevano ipotizzato come tema quello dell'intelligenza artificiale, che oggi è al centro del dibattito pubblico.

Gli auguri di De Luca

Agli studenti campani è arrivato anche l'in bocca al lupo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ieri ha commentato su Facebook: “Iniziano gli esami di maturità, un'esperienza unica, che va vissuta con il giusto impegno e la necessaria concentrazione, ma senza particolare ansia o angoscia. Auguro per questo a tutti gli studenti, in particolare a quelli della Campania, di fare un bell'esame e soprattutto di poter raggiungere nella vita, grazie alla costanza e all'impegno, tutti gli obiettivi e i traguardi che ognuno desidera”.