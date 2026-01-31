Matteo Del Campo, tiktoker denunciato per uno scherzo. Gli avvocati: “Vicenda grottesca”

Matteo Del Campo

La notizia, diffusa nella giornata di ieri, giovedì 29 gennaio, non è passata inosservata: il tiktoker Matteo Del Campo, che vanta oltre un milione e mezzo di follower sul social cinese e che pubblica video di prank, candid camera in cui, vestito spesso da pianta o nei modi più disparati, spaventa i passanti per strada, è stato denunciato proprio per uno scherzo fatto per strada a Napoli. Il tiktoker, vestito da Michael Jackson, stava appunto spaventando i passanti in via Chiaia, nel centro del capoluogo campano: tra questi una donna, che avrebbe reagito in maniera scomposta allo scherzo e ha deciso di denunciare Del Campo. Il pm aveva chiesto l'archiviazione per il tiktoker, ma il gip ha rigettato la richiesta, disponendo altri 60 giorni di indagini per fare piena chiarezza.

Uno dei legali che assistono Matteo Del Campo, l'avvocato Pio Giorgio Di Leo, raggiunto telefonicamente da Fanpage.it, ha parlato di "vicenda grottesca". In una nota pervenuta poi alla nostra redazione dall'avvocato Di Leo e dall'altro legale di Matteo Del Campo, l'avvocato Giuseppe d'Agostino, si legge: "Ci rincresce, ma ne prendiamo atto, che si ricorra allo strumento mediatico per colorire ed ammantare fatti di dubbia rilevanza penale, in considerazione della notoria e forte connotazione goliardica dei contenuti che il nostro assistito quotidianamente sviluppa a mezzo social, con il simpatico ed inevitabile coinvolgimento della gente dotata di una tollerante leggerezza che dovrebbe contraddistinguere l’uomo medio".

"Attendiamo gli esiti" concludono i due avvocati. Terminati gli ulteriori 60 giorni di indagini, infatti, il gip dovrà pronunciarsi nuovamente in merito, decidendo se sia stata ravvisata una ipotesi di reato e quindi proseguire con il procedimento oppure arrivando all'archiviazione.

Il video con Francesco Paolantoni. Lui reagisce male, poi rivela: "Era finto"

Circa un anno fa, Matteo Del Campo stava registrando uno dei suoi video di scherzi, vestito proprio da Michael Jackson, al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Tra le persone che compaiono in quel video c'è anche Francesco Paolantoni, attore e comico partenopeo che, come mostrano le immagini, sembra reagire in malo modo, e spintona il tiktoker. Lo stesso Paolantoni, però, in un video pubblicato successivamente sui suoi canali social, ha rivelato di essere d'accordo con Del Campo e che si trattava di uno scherzo al quale hanno abboccato in molti.