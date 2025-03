video suggerito

Francesco Paolantoni reagisce male allo scherzo per strada a Napoli: spintona l’attore che l’ha spaventato Il comico partenopeo reagisce male allo scherzo dell’attore Matteo Del Campo che, vestito come fosse Michael Jackson, spaventa i passanti in strada a Napoli; potrebbe, però, trattarsi di una gag. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno dei trend più in voga sui social negli ultimi tempi, o forse non è passato mai di moda, è quello dei prank, termine importato dall'inglese che indica gli scherzi; non è raro imbattersi, soprattutto su TikTok, in attori e comici che, per strada, spaventano i passanti, chi vestito come fosse una pianta, chi come fosse una statua. C'è anche chi, come l'attore Matteo Del Campo, si è vestito da Michael Jackson ed è andato per le strade di Napoli a spaventare i passanti, ballandogli improvvisamente davanti con uno scatto repentino e inaspettato. Tra le "vittime" di questo scherzo, come testimonia uno degli ultimi video pubblicati da Del Campo sui social, c'è anche l'attore e comico partenopeo Francesco Paolantoni che, a dirla tutta, non sembra averla presa benissimo; qualcuno, però, ha il dubbio possa essersi trattato anche di una gag piuttosto che di una reazione spontanea, conoscendo l'istrionica verve dell'artista napoletano.

Ad ogni modo, Paolantoni appare proprio all'inizio del video, mentre passeggia in piazza Vanvitelli, al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Il comico partenopeo cammina con la testa china sul cellulare quando Matteo Del Campo, che veste i panni di Michael Jackson, gli balla improvvisamente davanti, prendendolo alla sprovvista. Le immagini successive mostrano Paolantoni che spintona Del Campo, che continua a ripetere che si tratta di un prank, di uno scherzo appunto; successivamente, si vede Paolantoni commentare con una donna, incredulo, quanto accaduto.