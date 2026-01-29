Napoli, tiktoker vestito da Michael Jackson spaventa una donna per uno scherzo: lei lo denuncia

Il pm aveva chiesto l’archiviazione, ma il gip ha richiesto altri 60 giorni di indagini in quanto potrebbe configurarsi il reato di diffamazione.

Sono virali sui social, soprattutto su TikTok, i video di "prank", gli scherzi (una volta li avremmo chiamati candid camera) fatti per strada ai passanti. A Napoli c'è un tiktoker che, spesso travestito o camuffato con l'ambiente, spaventa chi passeggia per strada, per catturare la loro reazione, pubblicando poi i video sul social cinese e sugli altri suoi canali. Proprio uno di questi scherzi, però, potrebbe costargli caro, dal momento che una passante che compare in uno dei suddetti video ha denunciato il tiktoker.

Nel marzo del 2025, il giovane influencer stava mettendo in pratica uno dei suoi scherzi in via Chiaia, nel cuore di Napoli: vestito come Michael Jackson, con passi di danza improvvisi cercava di spaventare i passanti. Tra questi c'era anche la donna che lo ha denunciato e che, allo scherzo del tiktoker, si è spaventata e ha reagito in maniera scomposta; la donna ha chiesto ripetutamente al content creator di eliminare il video e, dal momento che le sue richieste non sono state ascoltate, ha deciso di denunciarlo.

Il pm aveva chiesto l'archiviazione, ma il giudice ha disposto altre indagini

Dopo la denuncia della donna, come da prassi, sono scattate le indagini e il pm, terminati gli accertamenti, ha richiesto l'archiviazione. Il gip, però, lo scorso 16 gennaio, ha rigettato la richiesta, ordinando altri 60 giorni di accertamenti: secondo il giudice per le indagini preliminari, infatti, si potrebbe configurare il reato di diffamazione.

"Questo provvedimento fa chiarezza sull'uso indiscriminato dei video pubblicati senza consenso da numerosi creator, condotte che invece vanno disciplinate soprattutto se recando danni di immagine come avvenuto in questo caso" ha dichiarato l'avvocato Sergio Pisani, legale della donna.