Mattarella alla Reggia di Caserta, piano viabilità con strade chiuse e divieti il 29 febbraio Il Comune di Caserta vara il piano traffico per la visita del Capo dello Stato alla Reggia di Caserta. L'elenco delle strade chiuse e dei divieti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Caserta blindata, giovedì 29 febbraio 2024, per la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in città per una iniziativa alla Reggia borbonica. Per l'occasione il Comune di Caserta ha emanato una apposita ordinanza con il piano traffico, dove sono indicate le strade chiuse e i divieti. Si tratta dell'ordinanza numero 68 del 27 febbraio, firmata dal Comandante della Polizia locale della Città di Caserta, Colonnello Antonio Piricelli, che dispone le modifiche temporanee della circolazione veicolare.

Il piano di viabilità a Caserta per la visita di Mattarella

Ma cosa prevede l'ordinanza? Per le ragioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate per il giorno 29 febbraio 2024:

È FATTO DIVIETO DI SOSTA dalle ore 06.00 alle ore 19.00, su ambo i lati, per tutti i tipi di veicoli e per ogni categoria di utenza nei seguenti tratti di strada:

a) V.le Ellittico, da incrocio con sottovia Maria Amalia di Sassonia a P.zza Garibaldi compresa e da incrocio con sottopasso C. Vanvitelli a V.le Douhet;

b) Via Verdi, corsia compresa tra Via N. Sauro e P.zza Garibaldi;

c) Via Fanin;

d) Via Passionisti, nel tratto compreso tra Via Calabria

e) Via S. Francesco di Paola;

f) Via Torrino;

g) V.le Douhet, da incrocio con Via Torrino a V.le Ellittico e da incrocio con V.le Ellittico a P.zza Carlo di Borbone:

h) Via dei Giardini Reali da angolo Via Papa Gennaro fino ad angolo Via Planelli

i) Via Vaccheria da angolo Via Plannelli fino ad angolo Via Belvedere San Leucio

l) Via Belvedere di San Leucio intero tratto di strada

m) Viale Douhet da angolo Via Santa Chiara ad angolo Via Santagata

n) Via Nazario Sauro da angolo Via Vittorio Veneto fino ad angolo Via Verdi lato destro secondo l’attuale senso di marcia. Documento firmato digitalmente

È FATTA RIMOZIONE FORZATA A MEZZO CARRO ATTREZZI NELLE STRADE SOPRA CITATE dalle ore 06.00 alle ore 19.00 ;

È FATTO DIVIETO DI TRANSITO per tutti i tipi di veicoli e per ogni categoria di utenza dalle ore 10:00 fino a cessate esigenze in tutte le strade sopra citate.

È FATTO DIVIETO DI TRANSITO su Via Gasparri da angolo Piazza Prefettura fino ad angolo Piazza Gramsci/Corso Trieste per tutti i tipi di veicoli e per ogni categoria di utenza dalle ore 10:00 fino a cessate esigenze.

È FATTA SOSPENSIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO E DI OGNI ALTRA FORMA DI SOSTA sui tratti di strada indicati, qualora esistenti.

Per effetto del suddetto provvedimento, effettueranno la sosta e la fermata:

1) i Bus extraurbani, nel tratto di Viale Carlo III compreso tra V.le Della Libertà e Via Vivaldi, lato dx della medesima direttrice di marcia;

2) i Bus urbani, in V.le Medaglie d’Oro sul lato dx della corsia con direttrice verso P.zza Andolfato;

3) i Taxi, in Via N. Sauro, sul lato dx dell’attuale senso di marcia, con istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE CARRO GRU e mediante sospensione del parcheggio a raso a pagamento.

È FATTA facoltà del Personale con compiti di Polizia Stradale impegnato sul percorso di cui alla presente ordinanza, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, di procedere all’istituzione di ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie.