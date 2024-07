video suggerito

Rissa davanti alla Reggia di Caserta: Daspo per tre giovanissimi, due sono minorenni La rissa è andata in scena sabato scorso nei giardini antistanti la Reggia di Caserta: i Daspo urbani emessi nei confronti dei tre giovanissimi sono della durata di un anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Violenta rissa andata in scena durante la movida nei giardini davanti alla Reggia di Caserta: per questo motivo, Daspo urbani sono stati emessi dal Questore di Caserta, Andrea Grassi, nei confronti di tre giovanissimi, due dei quali minorenni di nazionalità estera, ospitati in case famiglia del Casertano. La violenta rissa è andata in scena nella serata dello scorso sabato, come detto davanti alla Reggia di Caserta, e ha avuto origine per futili motivi, dopo provocazioni scambiate tra due gruppi di giovani, che si sono poi fronteggiati.

L'intervento degli agenti della Polizia di Stato ha evitato che la situazione potesse degenerare: i poliziotti hanno identificato i tre giovani, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (per quanto riguarda il maggiorenne) e alla Procura per i Minori di Napoli (per quanto riguarda i due minorenni); contestualmente, uno dei partecipanti alla rissa è stato anche medicato a causa di un trauma facciale provocato dai colpi ricevuti durante la rissa.

Successivamente, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ha esperito gli accertamenti necessari sulla vicenda, avviando l'istruttoria finalizzata all'emissione dei Daspo urbani. I provvedimenti emessi nei confronti dei tre giovani vietano l'accesso agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento come bar, ristoranti e pub, presenti nel centro di Caserta, dalle 18 alle 6; la durata dei provvedimenti è di un anno.