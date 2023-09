Trasporto pubblico a Napoli

Mattarella a Napoli per le Quattro Giornate, chiuso il Lungomare Caracciolo: il piano traffico Chiuso il Lungomare di via Caracciolo per la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiuso il Lungomare di via Caracciolo a Napoli per la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domani, 27 settembre 2023, a Napoli per l'80esimo anniversario delle Quattro Giornate. Il Capo dello Stato, infatti, domani mattina sarà in piazza della Repubblica, per la deposizione della corona di alloro presso il Monumento allo Scugnizzo.

L'ordinanza del sindaco Manfredi

Per l'occasione, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico, dopo il confronto con la Questura di Napoli e la Marina Militare Comando Logistica. L'ordinanza prevede di istituire:

A) per il giorno martedì 26 settembre 2023, dalle ore 10:00 fino a cessate esigenze,

il divieto di transito veicolare in via Caracciolo e viale Dohrn in entrambi i sensi di marcia, e in piazza della Repubblica, con conseguente deviazione del traffico veicolare sull'asse stradale via Giordano Bruno, Riviera di Chiaia;

B) per il giorno mercoledì 27 settembre 2023:

1. dalle ore 09:00 sino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare in via Caracciolo e viale Dohrn in entrambi i sensi di marcia, e in piazza della Repubblica, con conseguente deviazione del traffico veicolare sull'asse stradale via Giordano Bruno, Riviera di Chiaia;

2. dalle ore 6:00 fino a cessate esigenze: