Martina Pagliuca, medico dell’Istituto Pascale, è fra i 40 talenti selezionati da “Fortune”

Martina Pagliuca

Una giovane ricercatrice dell’Istituto dei Tumori di Napoli è stata inserita nell’elenco dei 40 under 40 selezionati a livello nazionale da Fortune Italia. Si tratta di Martina Pagliuca, 33 anni, dirigente medico, napoletana. Ogni anno la rivista pubblica un numero speciale per celebrare i migliori talenti italiani sotto i quarant’anni: figure che spaziano dai top manager agli scienziati, dagli innovatori ai professionisti della comunicazione, accomunati dal contributo al progresso delle proprie organizzazioni e del Paese. La selezione si basa su valutazione dei profili – candidati spontaneamente o segnalati alla redazione – nel corso dei dodici mesi. È così che anche ricercatrice è entrata nella lista: «Ho semplicemente svolto il mio lavoro» si è limitata a commentare.

Laureata con lode in Medicina e Chirurgia all’Università Federico II di Napoli nel 2016, specializzata in Oncologia Medica. Durante la formazione, Pagliuca ha svolto attività clinica e di ricerca all’Istituto Pascale, dove ha affinato la capacità di gestire i pazienti oncologici in modo integrato e di sviluppare protocolli sperimentali. Dal 2021 al 2024 ha lavorato come research fellow presso il Gustave Roussy Cancer Campus di Villejuif, a Parigi, il principale centro europeo dedicato all’oncologia. Qui collabora tuttora con il Breast Cancer Survivorship Research Group e con l’unità dedicata ai Predictors Molecolari e ai Nuovi Target terapeutici, occupandosi soprattutto di personalizzazione delle cure e miglioramento della qualità di vita delle persone che affrontano il cancro. Parallelamente, ha avviato un dottorato di ricerca internazionale in cotutela tra l’Università Paris-Saclay e la Scuola Superiore Meridionale di Napoli.

«Siamo profondamente orgogliosi che Martina Pagliuca sia stata inserita nella prestigiosa classifica ‘Under 40' di Fortune Italia. – dice Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica del Pascale – È un riconoscimento che premia non solo il suo talento scientifico, ma anche la passione, la sensibilità e la serietà con cui affronta ogni giorno il suo lavoro. Martina si occupa di un tema fondamentale e spesso trascurato: la qualità di vita e il percorso delle pazienti che hanno superato un tumore al seno. La sua ricerca sulla survivorship è preziosa, perché mette al centro non solo la cura, ma anche il dopo, quando inizia una nuova fase della vita fatta di sfide, bisogni e aspettative».