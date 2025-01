video suggerito

Marjorie Angela García Cruz morta sul lavoro a 48 anni dopo una caduta dalla scala: lutto ad Arzano La donna è caduta da una scala mentre lavorava in azienda. Morta questa mattina in ospedale a Pozzuoli. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Marjorie Angela García Cruz muore sul lavoro a 48 anni ad Arzano, in provincia di Napoli. Era nata nel 1976 ed originaria di Milagro in Ecuador, ma viveva in Italia da tempo. Lascia una figlia di 14 anni. La sua scomparsa ha scosso la comunità di Napoli, Arzano e Frattamaggiore, dove aveva lavorato sempre con professionalità.

Incidente sul lavoro nella ditta di Arzano

La donna, secondo le prime ricostruzioni, è rimasta vittima di un terribile incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 gennaio 2025. Sarebbe caduta da una scala, mentre lavorava presso un’azienda di Arzano, in via delle Industrie. Prima è stata trasportata all’ospedale di Frattamaggiore. Quindi, è stata trasferita all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

La 48enne è morta oggi in ospedale

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 gennaio, la donna si è spenta. Ha perso la vita per le lesioni subite. Sul posto sono arrivati i carabinieri. La salma è stata sequestrata. Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma della Tenenza Di Arzano per capire cosa sia accaduto.

Aveva lavorato a lungo come domestica a Napoli, poi si era trasferita da circa un anno e mezzo ad Arzano, dove lavorava come operaia di una ditta. Ieri, l'incidente che le è stato fatale. Sarebbe caduta da una scala ferendosi. Nell'impatto avrebbe riportato una commozione cerebrale. Nell'azienda sono arrivati i carabinieri, gli ispettori dell'Asl e il personale dell'ispettorato del Lavoro. I militari dell'Arma hanno acquisito le testimonianze ed eseguito i rilievi di rito per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.