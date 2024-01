Marito e moglie trovati morti in casa ad Agropoli: ipotesi omicidio-suicidio Marito e moglie di 63 e 43 anni trovati senza vita nella loro abitazione: carabinieri sul posto, tra le ipotesi quella di un omicidio-suicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli

I corpi privi di vita di marito e moglie, Vincenzo Carnicelli di 63 e Annalisa Rizzo di 43 anni, sono stati trovati nella loro abitazione di Agropoli, in provincia di Salerno. Sul posto i carabinieri di Agropoli per le indagini. Nessuna pista è esclusa: tra le ipotesi quella che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Nulla da fare per i medici del 118 giunti sul posto poco dopo, se non constatarne l'avvenuto decesso. Nell'abitazione anche il medico legale per i primi esami esterni dei corpi: sembrerebbe che i corpi presentino segni di coltellate.

L'abitazione dei due coniugi si trova in via Gaetano Donizetti, ad Agropoli: lui, professione pizzaiolo, 63 anni, e lei, impiegata di banca 43enne, lasciano una figlia minorenne. I vicini di casa avrebbero sentito delle urla provenire dall'appartamento attorno alle 8 di questa mattina, poi più nulla. Sul posto, oltre a carabinieri e medico legale, anche il magistrato di turno per l'apertura di un fascicolo. Intanto, la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (competente per il territorio di Agropoli) ha disposto il sequestro dell’abitazione e dei corpi delle due vittime, sui quali si terranno gli esami autoptici.

Dai primissimi accertamenti, sembrerebbe che entrambe i corpi delle vittime presentino segni di coltellate: elemento che ha fatto ipotizzare la tesi dell'omicidio-suicidio. Ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. A dare l'allarme questa mattina è stata la madre della donna, che si era rivolta ai Carabinieri dopo che la figlia non rispondeva alle telefonate. Non è ancora chiaro se la figlia minorenne fosse in casa al momento della tragedia.

