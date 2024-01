Marito e moglie travolti dal furgone nel Casertano: oggi i funerali di Pasquale Balzano e Rita Sciaudone A Cellole (Caserta) i funerali di Rita Sciaudone e Pasquale Balzano, 80 e 85 anni, investiti da un furgone mentre stavano rientrando in casa il 28 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si sono tenuti alle 15 di oggi, 3 gennaio, nella chiesa di San Marco e San Vito, a Cellole, i funerali di Pasquale Balzano e Rita Sciaudone, marito e moglie, morti a seguito dell'incidente con un furgone mentre rientravano nella loro abitazione nel piccolo comune del Casertano. I due, originari di Mondragone, erano da tempo residenti a Cellole e avevano tre figlie. L'uomo alla guida del mezzo che li ha travolti, un 50enne di Piedimonte Massicano, frazione di Sessa Aurunca, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo aggravato.

L'incidente risale al 28 dicembre scorso. La coppia stava rientrando in casa, in via Milano, quando il furgone Renault si è schiantato sulla loro Fiat Panda vecchio modello. Rita Sciaudone, secondo le ricostruzioni, era scesa dal veicolo e si trovava accanto al cancello, mentre Pasquale Balzano era ancora in auto. Il conducente del furgone avrebbe perso il controllo e non sarebbe riuscito a evitarli. Per le indagini la Polizia Locale, oltre ad aver ascoltato l'autista della Renault, ha acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della zona.

I due sono stati soccorsi dal 118, allertato dal 50enne, e trasportati d'urgenza all'ospedale "San Rocco" di Sessa Aurunca. La 80enne, sbalzata violentemente al suolo dalla forza dell'impatto, è deceduta poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso per le gravi ferite riportate. Il marito 85enne, schiacciato tra le lamiere, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza ed è rimasto ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Terapia Intensiva fino alla mattina del 30 dicembre, quando il suo cuore ha smesso di battere.