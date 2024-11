Marisa Laurito madrina alla Fiera dei presepi di San Gregorio Armeno di Natale 2024: apertura 22 novembre

video suggerito

Marisa Laurito sarà la madrina della 153esima Edizione della Fiera di San Gregorio Armeno. Venerdì 22 novembre si terrà la festa di inaugurazione del Natale 2024, con il taglio del nastro in piazza San Gaetano alle ore 17,00. La kermesse è organizzata dall'Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, in collaborazione con l'Associazione Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno.

La festa inaugurale a San Gregorio Armeno venerdì 22 novembre

A fare da madrina alla cerimonia, come detto, sarà Marisa Laurito, artista di fama e appassionata ambasciatrice della cultura partenopea. L’evento vedrà inoltre la partecipazione delle istituzioni cittadine, tra cui il sindaco Gaetano Manfredi, fresco di nomina a presidente nazionale dell'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni Italiani, e gli assessori della giunta comunale. In una nota gli organizzatori dell'evento sottolineano "l’importanza della Fiera, manifestazione unica al mondo, per il tessuto sociale e culturale della città. La cerimonia inaugurale si sposterà poi nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore, un luogo storico che accoglierà ospiti e partecipanti. Le casette di legno della fiera sono state già installate negli scorsi giorni, mentre il Comune di Napoli, per l'occasione, ha predisposto l'apposito piano di viabilità con il senso unico pedonale.

Vincenzo Capuano, presidente dell’Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, ha dichiarato:

“La Fiera di San Gregorio Armeno rappresenta il cuore pulsante della tradizione napoletana, una testimonianza viva della nostra storia, del nostro artigianato e del nostro spirito di comunità. Ogni anno, grazie all’impegno degli artigiani e al supporto delle istituzioni, rinnoviamo questa magia che attira visitatori da tutto il mondo. Invito giornalisti, cittadini e appassionati a partecipare a questo momento speciale per celebrare insieme la bellezza del Natale napoletano. La Fiera, con le sue botteghe artigiane e le creazioni presepiali uniche al mondo, è un patrimonio culturale che unisce tradizione e innovazione, regalando ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Vi aspettiamo per celebrare insieme l’inizio del Natale 2024″.