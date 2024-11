video suggerito

Natale 2024 a Napoli, a San Gregorio Armeno torna il senso unico perdonale: date e orari Dal 29 novembre al 24 dicembre 2024 torna il senso unico pedonale a San Gregorio Armeno, la caratteristica via dei presepi nel cuore di Napoli visitata da migliaia di persone ogni anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le festività natalizie si avvicinano e Napoli si prepara ad accogliere migliaia di persone che, già a cominciare dal weekend dell'Immacolata, visiteranno la città. Inutile dirlo, tra i luoghi più affollati ci sarà sicuramente via San Gregorio Armeno, la caratteristica via dei presepi nel centro storico, quintessenza dell'atmosfera del Natale in città. Come da qualche anno a questa parte, proprio per far fronte alla massiccia mole di turisti, si prepara nuovamente a istituire il senso unico pedonale dal 29 novembre e fino al 24 dicembre 2024.

Senso unico pedonale a San Gregorio Armeno, date e orari

I visitatori dovranno percorrere la via San Gregorio Armeno dall'intersezione con via San Biagio dei Librai in direzione di piazza San Gaetano. Il senso unico pedonale, come fanno sapere dall'amministrazione comunale, sarà istituito nei giorni "in cui è prevedibile un notevole aumento di afflusso di persone". Ecco, di seguito, le date e gli orari:

da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20;

da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20;

da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20;

da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20;

martedì 24 dicembre, dalle ore 9 alle ore 14.