Mario Luce muore a 30 anni in un incidente tra auto e tir ad Arpaia, nel Sannio Mario Luce, musicista e sassofinista conosciuto come Max Light, è morto in un incidente sulla Strada Statale Appia, ad Arpaia, nel Sannio. Aveva 30 anni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Morto all'età di 30 anni un giovane musicista del tragico incidente sulla strada statale Appia, all'altezza di Arpaia, nel Sannio. Si tratta di Mario Luce, in arte "Max Light", originario di Cervino, in provincia di Caserta. L'incidente è avvenuto ieri mattina ed ha visto coinvolte un'automobile ed un autoarticolato, che si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato violentissimo: la circolazione è stata temporaneamente deviata agli svincoli di Paolisi ed Airola, in attesa che le forze dell'ordine completassero i rilievi sul posto.

Tanti i messaggi di addio per il giovane musicista sui social. Mario Luce, infatti, era molto noto in tutta la provincia di Caserta, nonché nel Sannio dove aveva studiato musica presso il Conservatorio Nicola Sala di Benevento, che è stato anche tra i primi a condividere un commiato per la perdita del giovane musicista.

Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento piange la scomparsa di Mario Luce

Con profonda tristezza abbiamo appreso la tragica notizia della scomparsa prematura di Mario Luce, un giovane talento che ha dedicato la sua vita alla musica con passione, studio e dedizione. Il Conservatorio di Benevento, con il Direttore Ilario, la Presidente Caterina Meglio, il corpo docente, il personale e tutti gli studenti, si stringe con affetto attorno alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore.

Mario era un artista vero, un esempio di impegno e amore per la musica. Il suo talento e il suo spirito continueranno a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne la sensibilità artistica.

Che la sua musica possa risuonare per sempre nei nostri cuori.