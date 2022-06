Maria Gatti scomparsa da Secondigliano: non si hanno sue notizie da due giorni Si chiama Maria Gatti ed è scomparsa a Secondigliano, nella zona tra il Rione Berlingieri e il Rione Kennedy. Fino a pochi anni fa, la donna era impegnata nelle attività musicali della Parrocchia Cristo Re.

Ore di apprensione a Secondigliano, nella zona tra il Rione Berlingieri e il Rione Kennedy dove si sta cercando una donna scomparsa. Si chiama Maria Gatti, è la signora nella foto, ha circa 60 anni. Sua figlia, Michela, non ha notizie da venerdì 24 giugno: "Aiutateci a trovarla", è l'appello che parenti ed amici hanno lanciato via Facebook. L'ultima volta – afferma un testimone – è stata vista nei pressi della Pasticceria Giustiniani in Via dello Stelvio 60, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, poi nulla più.

Sulle pagine social l'appello di Gianni Borzillo: "Si chiama Maria Gatti e da 2 giorni non si hanno notizie. Condividete anche voi. Contattatemi se avete informazioni". Si tratta di una personalità molto nota e attiva all'interno del quartiere. Maria Gatti insieme a suo marito, deceduto diversi anni fa, era impegnata nelle attività musicali della Parrocchia Cristo Re di Don Francesco Minnelli in Via delle Dolomiti 31.

Intanto, la macchina delle ricerche si è messa in moto a Secondigliano: sarebbe già stato avviato il Piano di ricerca delle persone scomparse e la Protezione Civile, di concerto con le autorità, sarebbe già all'opera per ritrovare la donna scomparsa. Chiunque avesse notizie di Maria Gatti può contattare le Forze dell'Ordine, la Protezione Civile o allertare la stessa parrocchia al numero 081.7382826