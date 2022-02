La plastica che uccide il mare: nel golfo di Napoli pescato un sacchetto di patatine di 60 anni fa Trovata dal comandante Davide De Gaetano che con il suo peschereccio Marilibera naviga tra Portici e Ischia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Nel Golfo di Napoli pescata una busta di patatine di 60 anni fa. La confezione di plastica risale agli anni '60-'70. Le immagini richiamano grafica e stile del periodo. Sul retro si legge ancora l'autorizzazione ministeriale del 1965. Il sacchetto di plastica probabilmente ha navigato nel Golfo per decenni, tra onde e pesci. Forse adagiato sui fondali o nascosto dalla sabbia. L'ha tirato su il comandante Davide De Gaetano di Ercolano, che con il suo peschereccio Marilibera fa base al Granatello di Portici e batte soprattutto le rotte per Procida e Ischia. Qualche giorno prima aveva recuperato un altro sacchetto risalente agli anni '80: le Puff, ispirate ai puffi, con scadenza novembre '83.

L'ultima busta ritrovata sembra ancora più antica. Forse risalente alla seconda metà degli anni Sessanta. In quell'epoca in Italia impazzava la mania dei Beatles, che nel 1965 erano stati nel Bel Paese per una turnée indimenticabile che resterà nella storia. Erano gli anni delle lotte studentesche e delle battaglie femministe. Sul sacchetto, in alto, si legge il marchio Pai. La busta di patatine recuperata è di quelle che all'epoca contenevano dei giocattolini a sorpresa. Sulla confezione si legge ancora la scritta: “potete trovare: modellini componibili di auto antiche, di navi e di aerei”. E, ancora, “pistole a molla, fischietti, trottole, astronauti e soldatini di varie nazionalità”.

Il comandante Davide De Gaetano

Ma c'è anche altro che Marilibera ha recuperato durante le sue uscite. Una busta di plastica dei wafer alla nocciola “Il Castello”, dei quali si legge oggi solo la scritta “merend…ok”. Dalle profondità del mare sono emersi anche una radio degli anni '70 e una busta di Yonkers al formaggio cotti al forno.