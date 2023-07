Mare Fuori 4 si gira a Ponticelli: riprese mercoledì 12 luglio a partire dalle ore 14 Set in via Virginia Woolf mercoledì 12 luglio con gli attori della fiction Rai-Picomedia. Il piano traffico del Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

Mare Fuori 4 arriva a Ponticelli. Il set della fiction targata Rai-Picomedia dedicata ai ragazzi dell'Ipm, l'Istituto di Pena Minorile a Napoli, si sposta in via Virginia Woolf, a pochi passi dal viadotto della superstrada SS162 Dir che collega alla Tangenziale di Napoli e del Rione Conocal di Ponticelli. Una giornata di riprese cinematografiche è prevista per il 12 luglio, dalle ore 14,00 alle 19,00. La location prescelta è in una strada della periferia orientale di Napoli, che restituisce un'immagine di desolazione, tra edifici fatiscenti e abbandonati e erba alta. Qui saranno ambientate delle scene in strada, il cui oggetto non è ancora noto, ma potrebbe trattarsi di una corsa in auto o moto, o di un inseguimento.

Le location della quarta stagione a Napoli

Le riprese della quarta stagione della fortunata fiction ispirata al carcere di Nisida, che ha come protagonisti Rosa Ricci, Naditza e Filippo, solo per citarne alcuni, sono iniziate a fine maggio e proseguiranno probabilmente per tutta l'estate. La serie Tv vede alla regia Ivan Silvestrini ed è coprodotta da Rai Fiction e Picomedia con la produzione di Roberto Sessa, è nata da un'idea di Cristiana Farina e scritta con Maurizio Careddu.

Il set principale si trova presso la base navale della Marina Militare tra il porticciolo del Molosiglio ed il Molo San Vincenzo, dove è stato ricreato l'Ipm, che nella realtà è invece sull'Isolotto di Nisida a Coroglio, nell'area occidentale della città, con vista spettacolare sul Golfo di Pozzuoli. La terza stagione si era chiusa con uno sparo alla Piscina Mirabilis di Bacoli e c'è grande attesa per sapere cosa sia accaduto. La nuova stagione dovrebbe essere trasmessa all'inizio del 2024.

L'ordinanza comunale col piano traffico

Le riprese prevedono scene che richiederanno l’uso della corsia di via Virginia Woolf con direzione di marcia verso via De Meis. Per questo, è stato stabilito di chiudere al transito veicolare la corsia interessata dalle riprese dei cinematografiche, dalle ore 14:00 alle 19:00 del 12/07/2023.

