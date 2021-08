Marco Di Costanzo bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, grande festa ai Quartieri Spagnoli Grande festa ai Quartieri Spagnoli di Napoli per il ritorno di Marco Di Costanzo, medaglia di bronzo nel canottaggio a 4, alle Olimpiadi di Tokyo, chiamato a prendere il posto di Bruno Rosetti risultato positivo al Covid a poche ore dalla finale olimpica. Di Costanzo è originario del rione del centro storico di Napoli. Gli abitanti dei Quartieri Spagnoli hanno organizzato una festa per omaggiare il campione giovedì pomeriggio, alle 19,30, in piazzetta Rosario di Palazzo.

Grande festa ai Quartieri Spagnoli di Napoli per il ritorno di Marco Di Costanzo, medaglia di bronzo nel canottaggio a 4, alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che si disputano quest’anno, chiamato a prendere il posto di Bruno Rosetti risultato positivo al Covid a poche ore dalla finale olimpica. Di Costanzo è, infatti, originario proprio del rione del centro storico di Napoli. Gli abitanti dei Quartieri Spagnoli hanno organizzato una festa per omaggiare il campione giovedì pomeriggio, alle 19,30, in piazzetta Rosario di Palazzo. Una storia di sport, sacrifici e amicizia quella di Di Costanzo, che subito dopo la vittoria olimpica ha voluto omaggiare il collega Bruno Rosetti, bloccato dal Covid a poche ore dalla gara: “A lui va un mio fortissimo abbraccio, so quanto era importante per lui è non sarebbe mai dovuta andare così”. “In un attimo mi trovo in partenza per una finale olimpica – scrive il campione napoletano – ho dovuto mettere tutte le emozioni da parte, mi stava passando un treno con un’opportunità che sarei stato troppo ingenuo a lasciarmelo sfuggire e allora ci ho messo tutta la mia cazzimma… il resto basta guardare la foto”.

Adesso ai Quartieri Spagnoli si preparano per tributare i giusti onori a Di Costanzo. “Marco è uno di noi – scrive il titolare di Tabacchi Prezioso – con un sogno nel cassetto. Impegno e sacrificio lo hanno consacrato tra i gli sportivi più forti al mondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Giovedì 5 agosto in piazzetta Rosario di Palazzo ritorna ad abbracciare il suo Quartiere. Riserviamogli una accoglienza degna di un territorio che in quanto a calore umano non è secondo a nessuno”. “Oggi con orgoglio ed onore – dice a Fanpage.it Massimiliano Nota, commerciante della zona – mi appresto con l'aiuto del quartiere ad omaggiare un campione. Marco Di Costanzo. Lui uno di noi. Per il mondo sportivo tra i miti, gli eroi”. Nota, titolare della rivendita tabacchi in via San Mattia, è molto riservato, ma con un passato da sportivo nel pugilato. Da anni organizza manifestazioni con i ring in piazzetta Rosario di palazzo. Una grande passione per il territorio in cui da anni nel silenzio opera per il sociale.